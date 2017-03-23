Бышовец: принесу пользу на этой должности. Футбол для меня – храм. Бог – совесть

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своём новом назначении заместителем главы тренерского совета технического комитета РФС Станислава Черчесова.
«Я не знал, что меня назначили заместителем главы тренерского совета технического комитета РФС Станислава Черчесова. Не было встреч ни с президентом РФС Виталием Мутко, ни с другими руководителями, ни с самим Станиславом Черчесовым. Этот вопрос со мной не обсуждался. Тренерский совет технического комитета – звучит немного необоснованно, ведь у нас работают иностранцы. В моё время перед тренерами защищали свои годовые планы. Это было большое испытание. Мы много обсуждали не сам план, а его содержание.
Сейчас я это себе представляю в виде лекции или просто встречи с тренерами. Речь идёт не об обучении, а об обмене идеями и мыслями. Чтобы с другой стороны взглянуть на тренерское дело и что-то переосмыслить. Технический комитет должен не только обсуждать, но и работать и принимать решения. Я вижу его в рабочем виде. Будем заниматься развитием футбола и национальными командами. Тут есть большой круг проблем, которые нужно решать. Футбол для меня – это храм. Бог – это совесть. Делу, которому я отдал жизнь, служу совестью. На новой должности с честью принесу пользу», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.