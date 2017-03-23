Витоло: не вижу большой разницы между концепциями дель Боске и Лопетеги

Полузащитник сборной Испании Витоло провёл параллель между главным тренером национальной команды Хуленом Лопетеги и её бывшим наставником Висенте дель Боске.
Футболист «Севильи» не видит большого различия в методах работы этих специалистов.
«Я не вижу большой разницы между концепциями дель Боске и Лопетеги. В нашей команде есть опытные футболисты, а новый тренер омолодил состав сборной. И те игроки, которые ещё не приглашались в национальную команду, продолжают надеяться на то, что удостоятся внимания. Мы должны быть довольны, поскольку Лопетеги всем предоставляет шанс проявить себя», — цитирует Витоло Marca.