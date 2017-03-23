Африканские студенты Краснодара посетят матч сборных России и Кот-д'Ивуара

Российский футбольный союз принял решение дать возможность посетить контрольный матч сборных России и Кот-д'Ивуара студентам из Африки. Билеты будут предоставлены бесплатно студентам с Африканского континента, которые проходят обучение в краснодарских вузах.
Как сообщает официальный сайт РФС, всего же на утро 23 марта на эту встречу было реализовано порядка 24 тыс. билетов.
Матч между сборными России и Кот-д'Ивуара состоится 24 марта на стадионе «Краснодара», начало — в 19:00 по московскому времени.