«Барселона» нацелилась на Мареза

Руководство «Барселоны» проявляет интерес к полузащитнику «Лестер Сити» Рияду Марезу, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, каталонский клуб ещё в предыдущем сезоне заинтересовался футболистом, однако переговоры с английским клубом не состоялись, поскольку Мареза на трансфер не выставляли. У футболиста не одно предложение от ведущих клубов Европы, однако в испанском гранде надеются, что предпочтение он отдаст именно им. Возможная трансферная операция может обойтись «Барселоне» в € 35-40 млн.
По итогам 29 туров АПЛ он принял участие в 26 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 24 из них. Игрок отметился 5 голами и 2 результативными пасами.