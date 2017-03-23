Наставник «Вердера» верит, что Гнабри не покинет клуб

Главный тренер бременского «Вердера» Александер Нури верит, что полузащитник Зерге Гнабри не покинет клуб по окончании текущего сезона. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован не один европейский гранд.
«Гнабри чувствует в «Вердере» большое доверие к нему. Я настроен оптимистично относительно того, что Гнабри и дальше будет чувствовать наше отношение к нему. И мы очень рады, что в нашей команде Зерге показывает игру такого уровня. Нам известно, что он очень самокритичен и стремится постоянно прогрессировать. А мы хотим помочь ему в этом», — цитирует Нури интернет-издание Sport1.