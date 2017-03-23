Симеоне: сезон с Диего Костой мог быть лучше или хуже для «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне затрудняется давать однозначный ответ на вопрос о том, какими были бы результаты команды, если бы перед стартом нынешнего сезона вернулся в клуб нападающий лондонского «Челси» Диего Коста.
«Что было бы, если бы Коста вернулся? Сезон с ним мог быть лучше или хуже для «Атлетико». Он справляется со своими обязанностями в «Челси» отлично и, несомненно, является одним из авторов успехов, которых добивается команда», — цитирует Симеоне AS.
Коста защищал цвета «Атлетико» с 2010 по 2014 год, после чего пополнил ряды английского клуба.