Ильяраменди: «Реал» не был слишком сложной задачей, но мне не хватило смелости

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Асьер Ильяраменди, защищающий ныне цвета «Реала Сосьедад», отметил, что не жалеет о том, что в своё время перешёл в «Королевский клуб». Пребывание Ильяраменди в испанском гранде, однако, не было удачным, поскольку у него не было соответствующей игровой практики.
«Полагаю, «Реал» не был для меня слишком сложной задачей, но мне не хватило смелости и доверия. Однако я не раскаиваюсь в переходе в этот клуб. Я мог бы заиграть в «Реале». Храню о том периоде приятные воспоминания и считаю, что сделал значительный шаг в своей карьере», — приводит слова Ильяраменди Marca.
Ильяраменди защищал цвета «сливочных» с 2013 по 2015 год, после чего вернулся в «Реал Сосьедад».