Мюллер: Подольски — особенный игрок, сборной Германии его будет не хватать

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после товарищеского матча с Англией (1:0) сказал, что национальной команде будет не хватать Лукаша Подольского, для которого это была последняя игра на международном уровне. Именно Подольски стал автором победного гола.
«Если бы я был режиссёром, я бы посчитал это невероятным. Лучше сценария не придумать. Теперь нам остаётся только наслаждаться этим моментом. Обычно за 10 минут до конца игры стадион пуст, но на этот раз все остались, чтобы поблагодарить Польди. Подольски является особенным футболистом, его будет не хватать сборной Германии», — цитирует Мюллера пресс-служба немецкого футбольного союза.