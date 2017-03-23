Черевченко: удаления у «Спартака-2» сыграли злую шутку с «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от гостевого матча 28-го тура первенства ФНЛ со «Спартаком-2». Команда из Калининграда победила со счётом 2:1, забив победный мяч на 90-й минуте. При этом на 87-й минуте красно-белые сумели сравнять счёт, играя вдевятером после двух удалений.
«Очень тяжёлая игра была. Эти удаления немного сыграли злую шутку с нами. Видимо, ребята немного расслабились, потеряли концентрацию.
Что касается голевых моментов, то в таких играх их много не бывает. „Спартак“ владел преимуществом, мы отдали инициативу, знаем, что соперник идёт вверху таблицы, у нас разные задачи на этот сезон.
А так, претензий нет. Игра получилась интересная, особенно в концовке», — заявил Черевченко на пресс-конференции, видео которой опубликовала пресс-служба «Балтики».