Бензема: требую объяснений по поводу моего непопадания в состав сборной Франции

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал своё отсутствие в числе вызванных игроков сборной Франции, которая 25 марта в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сыграет с Люксембургом, а 28 марта проведёт товарищеский поединок с Испанией.
«Это несправедливо, что меня в очередной раз не вызвали в сборную Франции. Трудно для футболиста выступать за такой большой клуб, как «Реал», но не играть в сборной. Выступать за национальную команду – это всегда большая честь. Я люблю футбол, поэтому, когда в очередной раз не попадаю в список вызванных в сборную игроков, мне грустно. Считаю, что это несправедливо, и требую объяснений. Не прав тот, кто верит в то, что я не люблю сборную Франции. Меня не вызывали в команду из-за дела по Вальбуэна, по которому меня не признали виновным и из-за которого я заплатил сполна», — цитирует Бензема Marca.
Последний раз Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. В матче с Арменией (4:0) он тогда оформил дубль. Футболист был отстранён от выступления за французскую команду после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает главный тренер трёхцветных Дидье Дешам.