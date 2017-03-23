«Терек» начал подготовку к матчу с «Амкаром» без Иванова и Торже

В четверг футболисты грозненской команды возобновили тренировочный процесс после трёх выходных дней, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Команда начала подготовку к выездному матчу 21-го тура РФПЛ против «Амкара», которая состоится 2 апреля. Ближайшую неделю футболисты «Терека» будут работать в укорочённом составе. Сразу девять футболистов находятся в расположении своих национальных сборных. По-прежнему находится на лечении Габриэль Торже, которого беспокоят боли в спине. Тренироваться в ближайшие дни противопоказано и Олегу Иванову, которому на прошлой неделе вырезали гланды. С основной командой тренируется группа игроков молодёжного состава.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».