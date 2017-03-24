Отаменди предложил себя «Реалу», но в клубе хотят сделать ставку на Вальехо

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди предложил свои услуги мадридскому «Реалу», передаёт Marca.
Бывший футболист «Валенсии» знает, что центральный защитник «сливочных» Пепе покинет испанский гранд по окончании нынешнего сезона, и считает, что мог бы с успехом заменить его. Между тем тренерский штаб «Реала» хочет вернуть в ряды команды защитника Хесуса Вальехо, который в данный момент на правах аренды защищает цвета «Айнтрахта».
По итогам 29 туров АПЛ Отаменди принял участие в 22 матчах, отметившись 1 голевым пасом.