Хёнесс не исключает, что Нагельсман в будущем может стать наставником «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс адресовал слова похвалы главному тренеру «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсману. Глава немецкого гранда не исключает, что этот специалист может стать наставником «Баварии».
«Нагельсман определённо один из тренеров, которые в будущем заинтересуют «Баварию», — приводит слова Хёнесса интернет-издание Sport.
В прошлом году в возрасте 28 лет Нагельсман принял «Хоффенхайм» и помог команде остаться в Бундеслиге, став самым молодым тренером в истории немецкого чемпионата. В результате он был признан лучшим тренером года в Германии.
По итогам 25 туров нынешнего сезона «Хоффенхайм» с 45 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.