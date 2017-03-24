Булыкин: футболисты не особо настраиваются на товарищеские матчи

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара.
«Может, не крупно, но сборная России должна выиграть. Хотя бы 1:0. Будем болеть и надеяться на это. В команде же собраны лучшие футболисты, они должны показывать результат.
Черчесов сможет их правильно настроить, чтобы они в этой товарищеской встрече показали всё, на что способны. Я полностью доверяю главному тренеру, поэтому игроки, которых он поставит в стартовый состав, будут максимально готовы физически и психологически. Посмотрим, как они себя проявят. Но для меня самым главным будет Кубок конфедераций.
Пока товарищеские матчи ничего не говорят, и сами футболисты на них особо не настраиваются. Трудно наигрывать состав, когда половина футболистов травмирована. Сейчас нужно болеть, верить и надеяться, что все игроки будут в хорошей форме к Кубку конфедераций», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.
Матч Россия — Кот-д'Ивуар состоится 24 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 19:00 мск.