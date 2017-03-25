Сборная Украины уступила Хорватии, Исландия обыграла Косово

Сборная Украины минимально уступила Хорватии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 38-й минуте забил нападающий Никола Калинич. Футболист «Фиорентины» в штрафной площади украинцев получил передачу от Ивана Ракитича и точно пробил в ближнюю девятку.
В ещё одном матче группы I сборная Исландии со счётом 2:1 переиграла команду Косово. В составе исландцев голами отметились Бьорн Сигурдарсон и Гилфи Сигурдссон, за косоваров единственный мяч забил Атдхи Нухиу.
Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия — 13 очков (5 матчей); 2. Исландия — 10 (5); 3. Украина — 8 (5); 4. Турция — 8 (5); 5. Финляндия — 1 (5); 6. Косово — 1 (4).