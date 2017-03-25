Шевченко: если бы можно было убрать Модрича и Ракитича, Украине было бы легче

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выездное поражение своих подопечных в матче квалификации ЧМ-2018 с Хорватией (0:1). По его мнению, ключевыми игроками в составе соперника оказались полузащитники Лука Модрич и Иван Ракитич.
«Игра складывается из эпизодов, и многие из них складывались не в нашу пользу. Конечно, результат для нас негативный. Но, с точки зрения игры, у нас есть перспективы, не все так плохо. Тем более, в группе у нас еще ничего не потеряно. Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мира.
Я согласен, что у нас что-то не получалось. Если бы можно было убрать Модрича и Ракитича, нам было бы гораздо легче. Но они в составе, и ключевой момент был как раз при участии Луки. Он — высококлассный игрок, и с помощью такого футболиста команда реализовала свое преимущество. А мы такие моменты не использовали. Да, мы хотели контролировать игру в центре поля, но еще до гола у нас было несколько ошибок. У хорватов было преимущество в середине поля, мы же рассчитывали на свои козыри на флангах.
Мы совершенно две разные команды по стилю игры. У них есть свои исполнители и своя манера. тот же Манджукич, который играл номинально на фланге, фактически действовал на позиции второго нападающего. Как только Хорватия атаковала, Марио отлично смещался в центр. Мы знали все это, предусматривали, но в первые 15 минут ребята где-то немного растерялись.
«Хорватия очень хорошо знала, как Украина собирается разыгрывать мяч через вратаря. Они очень хорошо подготовились к матчу и были отменно информированы о наших действиях", — цитирует Шевченко Sportarena.com.