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Вентура: сборную Италии ждёт великое будущее

25 марта 2017, суббота. 03:29. Футбол
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал победу над командой Албании (2:0) в матче квалификации чемпионата мира 2018 года

«Команда не лучшим образом вошла в поединок, но помимо удара Албании на старте встречи? моментов у ворот Буффона больше не было. Мы практически не рисковали в обороне, но всегда находились вблизи штрафной площадки соперников.

У нас отличная новая группа игроков и сегодня мы сделали шаг вперёд. Эта встреча не была выдающейся, но команда сделала то, что от неё требовалось. Мы начинаем работу. Те, кто не вышел на поле сегодня, сыграют завтра или в следующий раз. У нас есть много молодых игроков, набирающихся опыта, и всё необходимое для великого будущего сборной Италии.

Когда каждый достаточно расслаблен и делает то, что умеет, команда может показать впечатляющую игру. Все футболист могут играть ещё лучше. Когда они осознают, чего могут добиться, перед ними откроется новый мир», — сказал Вентура в эфире Rai Sport.
Источник: Rai Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Албании — Футбол Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура
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