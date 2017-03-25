Буффон: пауза из-за файеров в матче Италия – Албания – это настоящий позор

В результате хулиганских действий фанатов поле заволокло дымом, и арбитр был вынужден остановить матч. Некоторые футболисты сборной Албании пытались успокоить своих болельщиков. Футболисты сборной Италии в это время находились в раздевалке. Спустя восемь минут встреча возобновилась.
«Это был настоящий позор, когда встречу приостановили из-за файеров. На стадионе всё было по-спортивному замечательно, но потом, как это часто бывает, нашлась небольшая группа людей, которой не по душе честная игра, и они решили привлечь к себе внимание наихудшим способом», — приводит слова Буффона Football Italia.
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