Португалия – Венгрия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В субботу, 25 марта, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч пятого тура группы B отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в европейской зоне между сборными Португалии и Венгрии.
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Венгрия.
Ранее друг с другом команды встречались 11 раз. Семь раз победу праздновали футболисты сборной Португалии, и четыре матча завершилось вничью. Последняя встреча между ними состоялась в июне 2016-го на чемпионате Европы и завершилась вничью со счётом 3:3.
Турнирное положение в группе B после четырёх туров: 1. Швейцария — 12 очков; 2. Португалия — 9; 3. Венгрия — 7; 4. Фарерские острова — 4; 5. Латвия — 3; 6. Андорра — 0.