Источник: Эменике хочет вернуться в РФПЛ и начал поиски российского клуба

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике, который нынче выступает за «Фенербахче», собирается летом покинуть турецкий клуб, сообщает sporx.com.
По информации источника, 29-летний нигерийский футболист уже начал поиски новой команды и имеет желание вернуться в российскую Премьер-Лигу. Отмечается, что он уже предпринял попытки провести переговоры с некоторыми российскими клубами.
Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В этом сезоне чемпионата Турции он провёл десять матчей за «Фенербахче» (семь – в основе) и забил три гола.