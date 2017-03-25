Дохоян: уважаю сборную Казахстана, но победа будет за командой Армении

Бывший защитник «Крыльев Советов» и сборной Армении Карен Дохоян, который недавно стал спортивным директором в футбольном агентстве, поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Армения — Казахстан, который состоится в Ереване 26 марта, а также высказался о российском специалисте Александре Бородюке, возглавившем сборную Казахстана.
«Игра получится очень трудной, так как обе команды будут играть на победу. На данный момент фаворитом является сборная Армении, так как она выступает дома и имеет психологическое преимущество, победив в последней своей игре. Является ли это противостояние принципиальным? Да, конечно, потому что в случае победы у обеих команд появляется шанс побороться за путёвку в финал мирового чемпионата.
Я с большим уважением отношусь к сборной Казахстана, но думаю, что победа будет за командой Армении. Однако в футболе всё возможно.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Александра Генриховича с назначением на пост главного тренера национальной сборной Казахстана. Да, с Александром Бородюком мы играли в «Крыльях». Мне очень повезло, что я выступал рядом с ним, потому что это огромный опыт — и в игровом плане, и в жизненном. Я не играл под руководством этого тренера, но могу сказать, что он хорошо знает психологию футболиста, знает, чего хочет игрок, и может создать команду единомышленников.
На мой взгляд, то, что матч с Арменией будет дебютным отборочным для Бородюка, это плюс. Он имеет опыт работы со сборными, и, самое главное, — это новые эмоции. Эмоции позитивные, которые он может дать футболистам. Прогноз на матч? 1:0 в пользу Армении», — цитирует Дохояна Sports.kz.