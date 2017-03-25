Марсьяль: я очень хочу остаться в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль вновь сообщил, что не хочет покидать команду, и похвалил английских болельщиков.
«Что действительно имеет для меня большое значение, так это болельщики. С первого дня они великолепно относились ко мне. Думаю, не так-то просто сделать так, чтобы я чувствовал себя в Манчестере как дома, такие процессы редко заканчиваются быстро и обычно требуют времени. Но я очень хочу остаться в „МЮ“.
Во Франции, даже если вы один из лучших игроков клуба, фанаты могут начать освистывать и издеваться над любым игроком, если он не забивает несколько матчей подряд. Но здесь всё наоборот, болельщики всегда будут пытаться подбодрить вас. Благодаря такому отношению игроки прибавляют. Я думаю, что это просто другой менталитет. Вот почему мне так нравятся английские болельщики», — цитирует Марсьяля Inside United.