Батлэнд: будем надеяться, что через месяц я снова стану игроком АПЛ

Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд, который пропустил около семи месяцев из-за травмы лодыжки, надеется сыграть в АПЛ до окончания сезона.
«Я надеюсь вернуться на поле и сыграть за „Сток“ до конца этого сезона. Не вижу причин, которые могут помешать мне осуществить задуманное. Я чувствую себя очень хорошо, сейчас всё идёт просто отлично, и я надеюсь получить игровое время в ближайшие недели. В матче за молодёжную команду, в товарищеской игре — неважно. Будем надеяться, что через месяц я снова стану игроком АПЛ», — цитирует Батлэнда Sky Sports.
Батлэнд сломал лодыжку в марте прошлого года в матче за сборную Англии. Предполагали, что вратарю потребуется на восстановление около трёх месяцев, однако этот процесс затянулся, и летом голкипер снова выбыл из строя.