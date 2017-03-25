Нагельсман может возглавить дортмундскую «Боруссию» после ухода Тухеля

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман может возглавить дортмундскую «Боруссию», когда из команды уйдёт Томас Тухель, пишет Sport.de со ссылкой на Bild.
Сообщается, что 29-летний специалист в следующем сезоне продолжит работу с «Хоффенхаймом», так как хочет попробовать себя с клубом из Зинсхайма в еврокубках, а в 2018 году Нагельсман может перейти в «Боруссию», когда истечёт срок контракта Тухеля.
В прошлом году в возрасте 28 лет Нагельсман принял «Хоффенхайм» и помог команде остаться в Бундеслиге, став самым молодым тренером в истории немецкого чемпионата. В результате он был признан лучшим тренером года в Германии.
По итогам 25 туров нынешнего сезона «Хоффенхайм» (45 очков) занимает 4-е место в турнирной таблице.