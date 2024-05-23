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«Он идиот и расист». Глава УЕФА оскорбил президента «Реала» в переписке с Рубиалесом

«Он идиот и расист». Глава УЕФА оскорбил президента «Реала» в переписке с Рубиалесом
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Глава УЕФА Александер Чеферин назвал президента мадридского «Реала» Флорентино Переса «идиотом и расистом» в личной переписке с экс-руководителем Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом, которая стала доступна изданию The Objective.

Как сообщает источник, Чеферин отправил сообщение с данным содержанием Рубиалесу в 2019 году, когда Перес выступил за создание Европейской Суперлиги. Напомним, публично глава УЕФА отреагировал на эту инициативу, заявив, что подобный проект отрицательным образом повлияет на европейский футбол. После этого он отправил указанное сообщение Рубиалесу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Через несколько часов после данных слов Рубиалес написал Чеферину, что испанские СМИ ставят его в затруднительное положение, поскольку они хотят, чтобы он занял чёткую позицию по вопросу Суперлиги и высказал своё отношение к Пересу. В частности, Рубиалес написал Чеферину: «Мы будем продолжать оставаться сильными. Мне тяжело, но это нужно сделать».

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