«Sexy Lexi my man». Хатебур прокомментировал фото Миранчука с кубком Лиги Европы

Нидерландский полузащитник «Аталанты» Ханс Хатебур оставил комментарий под фотографией российского хавбека и одноклубника Алексея Миранчука, на которой он запечатлён вместе с кубком Лиги Европы.

«Sexy Lexi my man», — написал Хатебур в комментариях под публикацией Миранчука в социальной сети.

В решающем матче турнира итальянский клуб разгромил «Байер» с счётом 3:0. Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В завершившемся сезоне Лиги Европы полузащитник провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

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