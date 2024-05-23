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«Бенфика» выкупила у «МЮ» защитника Альваро Фернандеса — Фабрицио Романо

«Бенфика» выкупила у «МЮ» защитника Альваро Фернандеса — Фабрицио Романо
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Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Альваро Каррерас Фернандес, который провёл вторую часть текущего сезона на правах аренды в «Бенфике», перейдёт в португальскую команду на полноценной основе. Об этом сообщает Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям журналиста, «Бенфика» активировала опцию выкупа футболиста за € 6 млн. При этом португальский клуб согласовал с Фернандесом условия личного контракта: игрок подпишет пятилетний контракт с командой. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» получит процент от последующей перепродажи Фернандеса «Бенфикой», а также будет иметь право обратного выкупа защитника.

Напомним, 21-летний Альваро Каррерас Фернандес пополнил состав «Бенфики» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в начале текущего года. За полугодичный отрезок футболист в португальском чемпионате провёл 11 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 7 млн.

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