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На Кубке Америки — 2024 появятся розовые карточки — источник

На Кубке Америки — 2024 появятся розовые карточки — источник
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Арбитры будут использовать карточки розового цвета на Кубке Америки — 2024, сообщает интернет-издание AS.

По информации источника, эта карточка будет нужна в том случае, если какой-либо футболист получил травму головы и нуждается в замене. Для реализации замены тренеры команд должны уведомить судей заранее. Замена такого рода будет доступна всего один раз за матч.

Напомним, Кубок Америки — 2024 состоится с 20 июня по 14 июля. В матче открытия в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум» сыграют Аргентина и победитель матча между Канадой и Тринидадом и Тобаго. Финал пройдёт на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс. Он состоится в один день с финалом Евро-2024. Игры Кубка Америки — 2024 примут 14 стадионов в 14 городах США.

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