«Реал» — самый дорогой футбольный клуб в мире по версии Forbes

Известный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список из 30 самых дорогих футбольных клубов планеты.

Так, самым дорогим футбольным клубом оказался мадридский «Реал» — его стоимость оценивается $ 6,6 млрд. На втором месте расположился «Манчестер Юнайтед» со стоимостью в $ 6,55 млрд. «Барселона» заняла третье место в рейтинге ($ 5,6 млрд). Четвёртым стал «Ливерпуль», активы которого оценены в $ 5,37 млрд. Замкнул пятёрку самых дорогих футбольных клубов в мире «Манчестер Сити» со стоимостью в $ 5,1 млрд.

Американский «Остин» занял 28-е место в рейтинге – стоимость клуба из США оценивается в $ 750 млн. Английский «Брайтон» расположился на 29-м месте ($ 730 млн). Замкнул рейтинг 30 самых дорогих футбольных клубов в мире канадский «Торонто» ($ 725 млн).