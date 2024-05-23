Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о будущем хавбека Гарре в команде

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что самарский клуб будет уважать право выбора полузащитника Бенхамина Гарре в вопросе его будущего.

«К нему очень большой интерес. Если спросите любого тренера, в том числе и меня, никто своего лидера не захочет отдавать. Но могут поступить какие-то предложения, на которые мы должны сказать «да». Ведь футболист из Аргентины приехал к нам, чтобы расти и выйти на другой уровень. Всё возможно. Понимаем, что после травмы ему нужно набрать форму, этот процесс уже идёт», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Самара-24».

Напомним, Бенхамин Гарре перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» в начале 2023 года. В нынешнем сезоне игрок провёл 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального хавбека в € 8 млн.