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«Юнайтед» провёл переговоры с Маккенной, которым интересуется «Челси» — Sky Sports

«Юнайтед» провёл переговоры с Маккенной, которым интересуется «Челси» — Sky Sports
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«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с главным тренером «Ипсвича» Кираном Маккенной, в услугах которого заинтересован «Челси». Об этом сообщает Sky Sports.

Источник не сообщает о результатах данного переговорного процесса, однако ранее в СМИ появлялась информация, что сам 38-летний специалист заинтересован в том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».

Маккенна занял должность главного тренера «Ипсвича» в декабре 2021 года. По итогам нынешнего сезона Чемпионшипа подопечные Маккенны заняли второе место и гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу.

Напомним, 21 мая «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино, возглавлявшего лондонский клуб с минувшего лета.

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