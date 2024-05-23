«Юнайтед» провёл переговоры с Маккенной, которым интересуется «Челси» — Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с главным тренером «Ипсвича» Кираном Маккенной, в услугах которого заинтересован «Челси». Об этом сообщает Sky Sports.
Источник не сообщает о результатах данного переговорного процесса, однако ранее в СМИ появлялась информация, что сам 38-летний специалист заинтересован в том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».
Маккенна занял должность главного тренера «Ипсвича» в декабре 2021 года. По итогам нынешнего сезона Чемпионшипа подопечные Маккенны заняли второе место и гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу.
Напомним, 21 мая «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино, возглавлявшего лондонский клуб с минувшего лета.
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