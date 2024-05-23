Игрок «Лейпцига» Ольмо может перейти в «Баварию» — Фабрицио Романо

26-летний полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо может перейти в «Баварию» этим летом, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, испанский футболист включён в шорт-лист клуба. Нынешний спортивный директор «Баварии» хорошо знаком с Ольмо, так как работал в «Лейпциге» с 2022 по 2023 год.

Также сообщается, что мюнхенский клуб ведёт борьбу за игрока с «Барселоной» и с двумя неназванными клубами английской Премьер-лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.