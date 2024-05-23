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Тен Хаг ответил на вопрос о возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, может ли финальный матч Кубка Англии с «Манчестер Сити», который состоится 25 мая, стать последним для него в этой должности.

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мне нечего сказать. Я просто сосредоточиваюсь на работе, которую должен выполнять. Она подразумевает сначала победу в субботней игре, а затем продолжение работы над развитием клубного проекта», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что руководство «красных дьяволов» сомневается в целесообразности нахождения тен Хага на посту главного тренера команды.

Нидерландский специалист возглавляет манкунианцев с июля 2022 года. По итогам нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место.

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