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Тен Хаг ответил на вопрос о возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг ответил на вопрос о возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, может ли финальный матч Кубка Англии с «Манчестер Сити», который состоится 25 мая, стать последним для него в этой должности.

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне нечего сказать. Я просто сосредоточиваюсь на работе, которую должен выполнять. Она подразумевает сначала победу в субботней игре, а затем продолжение работы над развитием клубного проекта», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что руководство «красных дьяволов» сомневается в целесообразности нахождения тен Хага на посту главного тренера команды.

Нидерландский специалист возглавляет манкунианцев с июля 2022 года. По итогам нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место.

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