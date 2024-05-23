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Компани уведомил руководство «Бёрнли» о договорённости с «Баварией» — Фабрицио Романо

Компани уведомил руководство «Бёрнли» о договорённости с «Баварией» — Фабрицио Романо
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Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани проинформировал руководство английского клуба о своей договорённости с «Баварией» о том, что он возглавит мюнхенцев. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент «Бёрнли» и «Бавария» обсуждают сумму компенсации за досрочное расторжение контракта с бельгийским специалистом. Подчёркивается, что стороны делают всё для скорейшего достижения соглашения.

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».

Известные дети спортсменов:

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