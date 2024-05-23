Нарушения Пакета могут повлиять на трансферные планы Лопетеги в «Вест Хэме» — The Guardian

Проблемы 26-летнего полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета с Футбольной ассоциацией Англии могут помешать новому тренеру «молотобойцев» Хулену Лопетеги сделать нужные покупки во время трансферного окна, сообщает интернет-издание The Guardian.

По информации источника, клуб готов был продать футболиста «Манчестер Сити» за € 85 млн, но из-за возможных нарушений игрока, связанных со спортивными ставками, вероятность ухода бразильца значительно сокращается.

Считается, что главными целями клуба на рынке являются 26-летний центральный защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман, за которого просят € 45 млн, 26-летний вингер «Аталанты» Адемола Лукман, сделавший хет-трик в финале Лиги Европы —2023/2024 с «Байером», и 28-летний нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, ставший вторым бомбардиром Бундеслиги в этом сезоне.

В нынешнем сезоне Пакета принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Напомним, сегодня, 23 мая, «Вест Хэм» объявил о назначении на пост главного тренера Хулена Лопетеги. Он начинал свою профессиональную карьеру в «Райо Вальекано». После этого 54-летний специалист был тренером в «Кастилье», молодёжных командах Испании, «Порту», в основной сборной Испании, мадридском «Реале», «Севилье» и «Вулверхэмптоне».