Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков за красную карточку в игре ЛЧ с «ПСЖ» — AS

В УЕФА приняли решение дисквалифицировать главного тренера «Барселоны» Хави на два матча в еврокубковых турнирах за красную карточку, полученную им в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4). Об этом сообщает AS.
По информации источника, с таким же наказанием столкнётся полузащитник каталонского клуба Серхи Роберто, который не принимал участия в игре с «ПСЖ» из-за перебора жёлтых карточек, однако также спорил с судьёй.
Кроме того, каталонский клуб оштрафован на € 60 тыс. Так, «Барселона» выплатит € 26 тыс. за неподобающее поведение членов команды, € 26,2 тыс. — за бросание предметов и ещё € 5 тыс. — за факт выбегания болельщиков на поле.
Напомним, в финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».
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