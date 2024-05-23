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В «Венеции» сообщили, что Денис Черышев покинет клуб по окончании сезона

В «Венеции» сообщили, что Денис Черышев покинет клуб по окончании сезона
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Спортивный директор «Венеции» Филиппо Агомери Антонелли ответил на вопрос, есть ли вариант, при котором итальянский клуб продлит контракт с 33-летним российским вингером Денисом Черышевым, заканчивающийся 30 июня 2024 года.

«Мы точно не будем предлагать новый контракт. Он покинет команду», — приводит слова Антонелли «Матч ТВ».

Напомним, российский футболист выступает за «Венецию» с августа 2022 года. За этот период Черышев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Ранее Черышев играл за такие клубы, как мадридский «Реал», «Валенсия», «Вильярреал».

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