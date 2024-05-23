«Тула достойна представлять РПЛ». Тренер «Арсенала» Сторожук — о выдаче клубу лицензии РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал новость о выдаче клубу лицензии для участия в РПЛ в следующем сезоне.

«Сегодня был напряжённый день: все ждали, все волновались. А когда узнали – буря эмоций. Приятно получать такие новости. Ребята заслужили!

Мы будем стараться играть в свой футбол. Мы с каждым днём, с каждой игрой становимся всё сильнее и больше. И я не перестаю говорить – хотелось бы полный стадион собирать, но это ещё нужно заслужить. Мы благодарны РФС за принятое решение. Я думаю, что в стыках будет интересно. Тула достойна представлять дивизион», — приводит слова Сторожука пресс-служба тульского «Арсенала».

Напомним, ранее стало известно, что РФС предоставил тульскому «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 33 матча. Ранее прямой выход в Российскую Премьер-Лигу обеспечили себе подмосковные «Химки» (63) и махачкалинское «Динамо» (61). «Арсенал» сыграет в переходных матчах, где соперником будет 13-я или 14-я команда РПЛ.