Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тула достойна представлять РПЛ». Тренер «Арсенала» Сторожук — о выдаче клубу лицензии РПЛ

«Тула достойна представлять РПЛ». Тренер «Арсенала» Сторожук — о выдаче клубу лицензии РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал новость о выдаче клубу лицензии для участия в РПЛ в следующем сезоне.

«Сегодня был напряжённый день: все ждали, все волновались. А когда узнали – буря эмоций. Приятно получать такие новости. Ребята заслужили!

Мы будем стараться играть в свой футбол. Мы с каждым днём, с каждой игрой становимся всё сильнее и больше. И я не перестаю говорить – хотелось бы полный стадион собирать, но это ещё нужно заслужить. Мы благодарны РФС за принятое решение. Я думаю, что в стыках будет интересно. Тула достойна представлять дивизион», — приводит слова Сторожука пресс-служба тульского «Арсенала».

Напомним, ранее стало известно, что РФС предоставил тульскому «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 33 матча. Ранее прямой выход в Российскую Премьер-Лигу обеспечили себе подмосковные «Химки» (63) и махачкалинское «Динамо» (61). «Арсенал» сыграет в переходных матчах, где соперником будет 13-я или 14-я команда РПЛ.

Материалы по теме
РФС выдал тульскому «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android