Клаудио Раньери высказался о завершении своей тренерской карьеры

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери, который покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона, подтвердил завершение своей тренерской карьеры.

«Когда возглавил «Кальяри», я дал понять, что завершу там карьеру клубного тренера. Но если завтра меня пригласят в какую-нибудь национальную сборную, не обязательно в сборную Италии, я вполне смогу ответить «да». За работы в клубах я больше не возьмусь», — приводит слова Раньери Football Italia.

Напомним, ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что 72-летний Раньери завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона.

В период своей тренерской карьеры Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя «Лестер» (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера «Фиорентины», Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с «фиалками» итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера «Валенсии» завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).