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Тренер «Ниццы» Фариоли возглавил «Аякс»

Тренер «Ниццы» Фариоли возглавил «Аякс»
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Бывший тренер «Ниццы» Франческо Фариоли возглавил «Аякс», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Примечательно, что 35-летний специалист стал первым итальянским тренером в истории амстердамского клуба.

Фариоли возглавлял «Ниццу» с 2023 по 2024 год. Под его руководством французская команда после окончания чемпионата Франции заняла пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 55 очков. До этого специалист работал главным тренером в турецких клубах «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор».

«Аякс» после окончания чемпионата Нидерландов занял пятое место и набрал 56 очков. Столичный клуб впервые с 2000 года не попал в топ-4 в Эредивизии и сыграет в квалификационных матчах за участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

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