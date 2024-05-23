Тренер «Ниццы» Фариоли возглавил «Аякс»

Бывший тренер «Ниццы» Франческо Фариоли возглавил «Аякс», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Примечательно, что 35-летний специалист стал первым итальянским тренером в истории амстердамского клуба.

Фариоли возглавлял «Ниццу» с 2023 по 2024 год. Под его руководством французская команда после окончания чемпионата Франции заняла пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 55 очков. До этого специалист работал главным тренером в турецких клубах «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор».

«Аякс» после окончания чемпионата Нидерландов занял пятое место и набрал 56 очков. Столичный клуб впервые с 2000 года не попал в топ-4 в Эредивизии и сыграет в квалификационных матчах за участие в Лиге Европы в следующем сезоне.