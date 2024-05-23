Рауль хочет покинуть вторую команду «Реала» и попробовать силы в Бундеслиге — источник

Экс-футболист и главный тренер второй команды «Реал Мадрид» Рауль Гонсалес хочет покинуть клуб летом, сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, 46-летний испанец уже сообщил руководству «сливочных» о желании уйти из команды. Рауль намерен применить тренерский опыт в немецкой Бундеслиге. У специалиста отсутствуют конкретные предложения, но он хочет работать только в Германии. Сообщается, что его привлекает опыт главного тренера «Байера» и бывшего игрока «Реала» Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне вторая команда «сливочных» провела 37 матчей в своей группе третьего дивизиона Испании, в которых набрала 51 очко. Команда Рауля занимает девятое место в турнирной таблице. Рауль занимает третье место среди лучших бомбардиров в истории «Реала», забив 323 гола.