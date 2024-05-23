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Отец Леау отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Хилялем» — O Jogo

Отец Леау отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Хилялем» — O Jogo
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Отец 24-летнего крайнего нападающего «Милана» Рафаэля Леау на этой неделе отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Хилялем». Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, «Аль-Хиляль» готов заплатить «Милану» сумму отступных за португальского футболиста, которая составляет € 175 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне крайний нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности Леау провёл на поле 3489 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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