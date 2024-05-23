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Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в финале Кубка Англии

Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в финале Кубка Англии
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити», который состоится 25 мая и начнётся в 17:00 мск.

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В сезоне, который складывается не лучшим образом, мы достигли своей намеченной цели. Теперь у нас появилась эта возможность (выиграть Кубок Англии), которую мы обязаны использовать. Мы должны верить – против хороших команд мы чаще всего играем в свой лучший футбол. Ожидаю, что так будет и в эту субботу», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее сообщалось, что решение по увольнению Эрика тен Хага должны принять после финала Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги оказался на восьмой строчке турнирной таблицы. Так далеко манкунианцы в чемпионатах страны не падали с сезона-1989/1990, когда заняли 13-е место.

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