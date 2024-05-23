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Пол Мерсон: многие игроки «Ман Сити» уйдут вместе с Хосепом Гвардиолой

Пол Мерсон: многие игроки «Ман Сити» уйдут вместе с Хосепом Гвардиолой
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон поделился мнением о возможном уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».

«Он мне очень напоминает Жозе Моуринью времён его первого периода работы в «Челси». Игроки никогда не ноют, когда не попадают в состав. Когда он уйдёт, образуется огромная, огромная, огромная дыра, как и в случае с уходом Клоппа из «Ливерпуля». Не позволяйте людям, которые сидят дома возле телевизора, говорить, что с такими игроками, которые есть у «Манчестер Сити», они тоже выиграют все трофеи. Точно нет.

Он заставляет игроков выкладываться по полной, вы нечасто видите такое в «Манчестер Юнайтед». Ведь для этого нужен топ-тренер, и его будет «Манчестер Сити» очень не хватать. Я думаю, что многие игроки тоже уйдут, если он уйдёт», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть чемпионат Англии. Контракт испанского тренера с горожанами рассчитан до лета 2025 года.

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