Защитник «Краснодара» Алонсо близок к переходу в «Атлетико Минейро» — Goal

«Атлетико Минейро» достиг с защитником «Краснодара» Хуниором Алонсо устной договорённости о переходе футболиста в бразильский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, Алонсо хочет вернуться в Бразилию. «Атлетико Минейро» рассматривает возможность аренды этим летом игрока у «Краснодара». Однако возможен и другой вариант развития событий, при котором Алонсо приостановит свой контракт с «горожанами».

Напомним, Хуниор Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. За этот период он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.