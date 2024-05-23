«Я сам этого не знаю». Мбаппе отреагировал на слова матери о его будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем после того, как грядущим летом у него закончится контракт с французским грандом.

— Ты собираешься присоединиться к «Реалу»?

— На текущий момент я покидаю «ПСЖ». Это всё, что я знаю.

— Твоя мама сказала, что все знают, куда ты перейдёшь.

— Если она знает, то спроси у неё, потому что я не знаю (смеётся), — приводит слова Мбаппе Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Файза Ламари, являющаяся матерью Мбаппе, отвечая на вопрос о будущем сына, сказала: «Я думаю, вы уже знаете».

Напомним, ранее Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Также в СМИ появлялась информация, что француз уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: