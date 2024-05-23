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Мбаппе купил особняк в Мадриде за € 18 млн по соседству с Серхио Рамосом — La Razon

Мбаппе купил особняк в Мадриде за € 18 млн по соседству с Серхио Рамосом — La Razon
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который, по последней информации, грядущим летом присоединится к мадридскому «Реалу», во вторник, 21 мая, за € 18 млн приобрёл особняк в мадридском районе Ла Моралеха. Об этом сообщает La Razon.

По информации источника, соседями французского футболиста станут бывший защитник «сливочных» Серхио Рамос, а также известный американский актёр Ричард Гир.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 10 мая Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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