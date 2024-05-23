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Тен Хаг поддержал Рашфорда, не попавшего в заявку сборной Англии на Евро-2024

Тен Хаг поддержал Рашфорда, не попавшего в заявку сборной Англии на Евро-2024
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии крайнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда, которого главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил не включать в заявку сборной Англии на грядущий чемпионат Европы.

«Он выглядит хорошо. В карьере бывают взлёты и падения. Неудачи также могут подпитывать. Это именно то, что я вижу на тренировках. Он будет крайне мотивирован и скажет всё своими ногами на поле. У него за плечами уже солидная карьера, поэтому я уверен, что он справится с этим и забьёт много голов», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, в текущем сезоне Рашфорд принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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