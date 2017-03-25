Энди Коул: Лукаку должен равняться на Суареса

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился мнением о форварде «Эвертона» Ромелу Лукаку, призвав того равняться на нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.
«Он достаточно молод, ему всего 23 года. Но у него много работы. Когда говоришь о лучших „девятках“ в мире, всегда смотришь на Суареса. Именно на него должен равняться Лукаку.
К такому уровню должен стремиться любой центральный нападающий. Лукаку всё ещё учится, но у него есть голы, физическая сила и мощь — у него есть всё. Если Ромелу сумеет исправить кое-какие недочёты и стать более цельным футболистом, он станет форвардом мирового класса», — сказал Коул в эфире BBC.