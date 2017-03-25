Саутгейт объяснил, почему выбрал Харта капитаном сборной Англии на матч с Литвой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему назначил вратаря Джо Харта капитаном на домашний матч квалификации ЧМ-2018 с Литвой (26 марта).
«Джо Харт будет капитаном команды в матче с Литвой. Мне пришлось серьёзно подумать об этом, потому что в сборной Англии появились новые лидеры. Я уже говорил о распределении ответственности по всей команде, это касалось даже самых молодых игроков, которые только что вошли в состав. Каждый из них может взять слово, если ему есть что сказать.
Прошлым летом Джо сильно досталось, после Евро-2016 его много критиковали. Думаю, он проявил большую зрелость и сумел оправиться от случившегося. Это хороший знак. Он классно играет в „Торино“, классно играет в сборной. Думаю, вся команда его уважает», — цитирует Саутгейта Goal.